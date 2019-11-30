رفع إنتاج الطاقة في محطة المسيب إلى 350 ميغاواط

2019/11/30 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بابل / جنان الاسدي

تمكنت الشركة العامة لانتاج كهرباء الفرات الاوسط من رفع انتاج محطة المسيب الغازية الى 350 ميغاواط بعد صيانة الوحدة الثامنة.

وقال مدير عام الشركة العامة لانتاج كهرباء الفرات الاوسط علي اصغر حسن يونس في تصريح لـ»الصباح»: ان الشركة وبجهود ملاكاتها الهندسية والفنية تمكنت من صيانة الوحدة الثامنة ضمن محطة المسيب الغازية بطاقة 43 ميغاواط، مبينا ان اعمال صيانة المحركات كانت في السابق تتم خارج البلاد وتحديدا في الولايات المتحدة الاميركية من قبل ورش شركة مختصة، وبالتالي فان ذلك اسهم في توفير عاملين مهمين الاول مادي كان يكلف في السابق نحو 6 ملايين دولار، بينما بلغت كلفة الصيانة نحو 2 مليون دولار.

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