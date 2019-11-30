مسيحي مع المتظاهرين وهذه المرّة بطريقة فنّية

2019/11/30 | 00:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقام مجموعة من الشباب الهاوين في مدينة بغديدا مشهدا مسرحياً يدعم التظاهرات والواقع الذي يمرّ به العراق عصر يوم الخميس المصادف 28 تشرين الثاني 2019 وعلى قاعة مركز مار بولس للخدمات الكنسية.بدأ العرض بكلمة للمخرج أنس عولو أوضح فيها عن أهمية التضامن بطريقة الفن وأنّ الفن يعالج العديد …

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