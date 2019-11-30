الشابندر يعلق على خبر ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

2019/11/30 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفى السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم السبت، الانباء حول ترشيحه بديلا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الشابندر في "تغريدة"، له على تويتر،

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