ذي قار.. اعتقال 25 عنصرا من اتباع تنظيم مايسمى بـ

2019/11/30 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

كشف مصدر امني من الناصرية، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 25 عنصرا من اتباع مايسمى بـ"جند اسماء" في

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