نائب: يجب محاكمة قتلة العراقيين كمجرمي حرب وحل البرلمان

2019/11/30 | 00:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب احمد المشهداني، اليوم الجمعة، بتقديم قتلة العراقيين الى القضاء ومحاكمتهم كمجرمي حرب، اضافة الى تكليف رئيس وزراء يلبي طموحات المتظاهرين وحل البرلمان.

وقال المشهداني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "في هذا الوقت العصيب الذي نمر فيه ومانشاهده من سفكٍ لدماء الأبرياء التي ستكون كفيلة بأقتلاع عروش الظالمين والفاسدين، فإننا نجدد مطالبنا بتقديم قتلة العراقيين الى القضاء ومحاكمتهم كمجرمي حرب كما نطالب بتعيين رئيس وزراء يلبي طموحات ومطالب المتظاهرين الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن".

واضاف "سلامٌ لأرض تفيض عطاءاً وعطر ثراها دم الشهداء، ولن يهدأ لنا بالٌ الا بإقالة القتلة ومحاسبتهم جميعاً وان اقالة الحكومة بأكملها وتكليف شخصية وطنية مستقلة يقبلها الشعب وبعيدة عن احزاب السلطة وفق المادة ٨١ من الدستور".

وبين "كما يجب اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتهيئة لإنتخابات مبكرة باشراف دولي وحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور هو خارطة طريق دستورية وواضحة طرحت من اليوم الاول لهذه الانتفاضة، فالمسألة اصبحت ليست مجرد حقوق ومطاليب فقد اصبحت مسألة دماء".

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