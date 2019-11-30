اصابة 3 عناصر من قوات الاسايش بسقوط 9 قذائف هاون جنوبي السليمانية

2019/11/30 | 00:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بإصابة 3 عناصر من الاسايش بسقوط 9 قذائف هاون جنوب محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "9 قذائف هاون سقطت في منطقة كولاجو بأطراف قضاء كلار جنوبي السليمانية من جهة ديالى".

وأضاف أن "سقوط القذائف أسفر عن إصاية 3 عناصر من قوات الاسايش الكردية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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