إيران تعلن اعتقال عشرات

2019/11/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقائها القبض على عشرات المتهمين بـ"إثارة الشغب" على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية مؤخرا بعد رفع الحكومة سعر الوقود.

وصرح قائد شرطة غرب طهران، محسن خانشرلي، بأن أجهزة الأمن حددت واعتقلت في سلسلة عمليات منسقة 30 شخصا يعدون من العناصر الرئيسة الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات في مدن غرب المحافظة، مشيرا إلى أن هؤلاء متهمون بـ "التخريب واستهداف عناصر الأمن".

من جانبه، أكد قائد شرطة محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، عبد الرضا ناظري، اعتقال 25 من "مثيري الشغب الرئيسيين" في مدينة سيرجان، بينهم 5 نساء، قائلا إن هؤلاء "الانتهازيين ومثيري الشغب والفوضى استغلوا المظاهرات لتخريب الممتلكات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار".

في غضون ذلك، أعلن مهدي معصوم بيجي، قائد شرطة محافظة أصفهان، عن اعتقال سبعة أشخاص باتهامات مماثلة، فيما أكد قائد شرطة محافظة البرز، عباس علي محمديان، توقيف 3 نساء في منطقة محمد شهر بمدينة كرج.

كما صرحت قائدة شرطة محافظة فارس، رهام حبيبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن إلقاء القبض على 18 و9 أشخاص لدورهم في أعمال الشغب.

وأعلن المسؤولون في الشرطة أن المعتقلين أقروا بذنبهم.

بغداد اليوم - متابعة

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى أفغانستان في زيارة مفاجأة، حيث أجرى لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيا عدد قواتها في البلاد.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، في قاع

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أن انتهاكات طهران متكررة، ويجب تفعيل آلية "فض النزاع".



مشيراً الى أن باريس تبحث بجدية تفعيل هذه الآلية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي م

بغداد اليوم- متابعة

قال حسين امير عبداللهيان، المساعد الخاص للشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، إن تنظيم داعش دخل الى الساحة مستغلا الزي المدني وينوي انتهاك حرمة محافظتي كربلاء والنجف.

وذكر عبدالله

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