جواد كاظم غلوم - هكذا تعلّم الأنظمة الراقية أجيالَها الجديدة

2019/11/30 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم من المؤكد ان أولى الخطوات السليمة الراكزة لبناء جيل جديد في مراحل التعليم المبكّر هو ان يتساوى كل الطلبة في تعليمهم الأساسي دون اية اعتبارات أو امتيازات بين طالب وآخر مهما كان نوعها ؛ فترى ابن العامل البسيط يجاور ابن الوزير وابن مهندس النظافة " الذي نسميه نحن " زبّالا وكنّاسا " تحقيراً له مع شديد الأسف ونلحظهم يجلسون في مقعد مشترك وبِـمنضدة واحدة مع ابن الأكاديمي الجامعي او الطبيب او السياسي العري......

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