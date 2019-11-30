2019/11/30 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي".

وذكرت الشرطة على موقعها الرسمي، إنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 عناصر في الشرطة الهولندية بحادثة طعن بـ"لاهاي") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 3 عناصر في الشرطة الهولندية بحادثة طعن بـ"لاهاي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).