صافرات الانذار تنطلق في مستوطنات غلاف غزة

2019/11/30 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

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دوت صافرات الإنذار، اليوم الاحد، بمستوطنات غلاف غزة في الاراضي المستوطنة.

وذكر الإعلام العبري، في اخبار عاجلة، أن "صفارات الانذار انطلقت في غلاف

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