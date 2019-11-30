اليوم.. الكويت مع عمان والسعودية تلتقي البحرين

2019/11/30 | 01:08 - المصدر: الصباح

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الدوحة / وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

تختتم منافسات خليجي 24 اليوم جولتها الثانية بمباراتي الكويت وسلطنة عمان ويلاقي الاخضر السعودي الاحمر البحريني في ملعب الدحيل وترنو المنتخبات المشاركة الى قطف ثمار النقاط وبلوغ الدور المقبل .



وحظي خبر قبول الملف العراقي لتنظيم النسخة المقبلة من البطولة بالاهتمام الاعلامي وترحيب كبير بالخطوة الرائعة التي ستتيح لثغرنا الباسم احتضان ضيوفه في العام 2021.وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم قد منح حق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة للعراق وتحديدا في مدينة البصرة خلال شهر كانون الأول من العام 2021، بينما أبدى اتحاد الكرة جاهزيته التامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبقية الجهات الساندة لتلبية جميع مستلزمات إنجاح المسابقة التي سيتم تحديدها قريبا.

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في تصريح خص به بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان اتحاده اطلع بصورة أولية على عرض الاستضافة العراقي وتم بالاجماع اقرار حق البصرة مبدئيا في تضييف النسخة الخامسة والعشرين، مبينا أن هناك معايير خاصة ينبغي تطبيقها في كل بلد يرغب بتضييف العرس الخليجي.

وأشار إلى ان المعايير المطلوبة تتعلق بالمطارات وتأمين السكن المناسب وملاعب التدريب والمباريات ووسائل النقل، فضلا عن تطمينات أمنية خاصة من قبل الجهات الرسمية، وكل هذه الأمور بسيطة وبإمكان العراق العمل على تلبيتها وتقديم بطولة استثنائية تنال رضا واستحسان جميع دول الخليج.

وأضاف أن النظرة السريعة للملف العراقي أوضح جاهزية البصرة للاستضافة بنسبة لا تقل عن سبعين بالمئة، وأمام الجهات الرسمية في العراق متسع من الوقت لتهيئة المستلزمات المطلوبة، لاسيما أن الاتحاد الخليجي سيضع جميع إمكاناته وخبراته تحت تصرف العراق في حال احتاج الى المعونة.

ولفت إلى ان اجتماع أمس الأول لم يشهد تقديم أي عرض بجانب العرض العراقي من قبل اتحادات الخليج الاخرى ولن يكون هناك اي دولة بديلة للاستضافة إلا في حال عجز العراق عن إتمام متطلبات الاستضافة.

بدوره أكد رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في تصريح خص به بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان العمل سيجري بصورة سريعة ومكثفة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبقية الجهات الساندة كوزارتي الصحة والداخلية ومجلس محافظة البصرة للعمل على تهيئة المدينة بأفضل صورة ممكنة سعيا لتنظيم بطولة نموذجية.

وتابع أن البصرة سبق لها أن استضافت بنجاح تام نسختين سابقتين ضمن بطولة الصداقة الدولية، بالاضافة الى اكثر من مباراة دولية وبالتالي فانها تمتلك التجربة والخبرة اللازمة التي تؤهلها للنجاح.

جنود مجهولون

كان لتقديم العرض العراقي ومناقشته خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منافسات خليجي الدوحة جنود مجهولون أبرزهم عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي طارق أحمد الذي بذل جهودا مضاعفة وكان في سباق مع الزمن من أجل تقديم كتاب رسمي يطلب فيه تضييف النسخة المقبلة من البطولة، كما أنه لعب دورا مؤثرا في إقناع أعضاء المكتب التنفيذي بالتصويت بالإجماع للملف العراقي وعدم تقديم أي عرض

منافس.

ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي اضطلعت به وزارة الشباب والرياضة والدكتور جبار رحيمة المسؤول عن الملف، كونه جهز ثلاثة ملفات متكاملة، الأول يتضمن احتضان البطولة في البصرة، أما العرض الثاني ففي البصرة واربيل ، والعرض الأخير في البصرة وكربلاء.

سعد قيس يشيد بأداء اللاعبين الجدد في التشكيلة الوطنية

ابدى لاعب المنتخب العراقي السابق سعد قيس ارتياحه للمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون الجدد في تشكيلة منتخبنا وتحقيقهم الفوز في اول حضور لهم على مستوى البطولات الرسمية على المنتخب القطري احد ابرز واهم فرق القارة الاسيوية ..وقال قيس الذي حضر الى الدوحة لدعم المنتخب العراقي ان الكرة العراقية اكدت من جديد انها ولادة بالمواهب وانها تدفع في كل مناسبة عدد من المتميزين ..

وامتدح قيس الجهاز التدريبي الذي منحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم ويضعوا بصمتهم الواضحة ..واشاد بشكل كبير باللاعب محمد قاسم الذي سجل هدفي فوزنا على المنتخب القطري في المباراة الاولى مشيرا الى ان هذا اللاعب سيكون له دور ايجابي في المسيرة القادمة ..كما اشاد باللاعب شريف عبد الكاظم وبقية اللاعبين .

فتاح نصيف : جلال حسن عاد بقوة

ووصف الحارس الدولي السابق فتاح نصيف المستوى الفني لحارس مرمى منتخبنا جلال حسن في المباراة الاولى امام قطر بانه يفوق التوقع مؤكدا ان العثرات التي تعرض لها والانتقادات التي طالته في وقت سابق لم تفت في عضده ولم تجعله يركن الى الياس وهو امر مهم للغاية بل عاد بقوة ليقول كلمته كافضل حارس وانه امتداد لجيل الحراس الكبار في العراق ..

واضاف، لو كان الامر بيدي لما استبدلته بحارس اخر في هذه الفترة لكي يستقر تماما في المباريات المهمة القادمة في الاستحقاقات الاخرى .

سلامات حسن فرحان

تعرض لاعب منتخبنا الوطني السابق والنجم الكبير حسن فرحان الى وعكة صحية مفاجئة اضطرته لدخول مدينة حمد الطبية في ساعة متأخرة من مساء امس الاول ..وحال استقرار حالته الصحية توافد العشرات من محبي الكابتن حسن فرحان سواء من الوفد العراقي او الوفود الخليجية الاخرى الى المستشفى للاطمئنان عليه بينما وضع القطريون جميع امكانيات المستشفى في خدمته ..وشهدت اروقة المستشفى تواجد الكابتن يونس محمود وكريم صدام واسعد لازم ونجم الاوسي ووفد وزارة الشباب والرياضة ووفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

فلاح حسن يشيد بعطاء لاعبينا

اثنى اللاعب الدولي السابق فلاح حسن نائب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية المتواجد في قطر بناء على دعوة من اللجنة المنظمة لخليجي 24 على اداء لاعبينا في النسخة الحالية واصرارهم على تقديم افضل المستويات بالرغم من صعوبة مهمتهم وعبر عن سعادته بولادة جيل جديد من المواهب القادرة على الابداع في الميادين

الدولية .

واشار الكابتن حسن في لقاء مع وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية الى ان ارض العراق ولادة للنجوم الذين لا يقلون شأنا عن لاعبي الامس وتمنى ان يكلل الفريق الوطني جهوده بنتائج مرموقة تسعد جماهيرنا الرياضية المتعطشة لانجازات دولية من بينها بطولة الخليج التي ظفرنا بلقبها في مرات ثلاث وكنا قطب الرحى في نسخ عديدة منها .

واوضح حسن أنه اعجب بمستوى لاعبينا الشباب الذين زج بهم كاتانيتش في لقاء الافتتاح واثبتوا علو كعبهم وسيرهم على طريق النجومية ويحسب لهم حرصهم على مواجهة بطل اسيا بتفان وتحقيق الفوز الاول في لقاء الافتتاح وانه يأمل مشاهدة اسود الرافدين في نهائي المسابقة وستكون المنافسة قوية مع العنابي والازرق الكويتي في بقية

الادوار .

وتطرق الى اهمية ارتفاع المستوى الفني للمنتخبات المشاركة ومنها الكويتي صاحب الالقاب العشرة والاسماء الكبيرة في تاريخ المسابقة الاقليمية واستعرض نجوم الازرق ممن عاصرهم في مسيرته الكروية وكانوا ابرز المواهب فيها ورفعوا من درجة الاثارة والتشويق والفن الجميل والاداء الرائع وطالما شهدت لقاءاتنا متابعة جماهيرية غير مسبوقة .

ونفى فلاح حسن ما اشار له الكابتن حسن فرحان في رسالة سابقة لموفدي الصحافة الرياضية بشأن اسباب خسارة نهائي خليجي 4 في الدوحة في العام 1976 واكد ان الفريق لم يحضر الحفلة المشار لها وكانت خسارة المنتخب جراء اخطاء حصلت في الساحة ولا علاقة لها بعارض اخر بذلك مثل خبر توزيع بيوت سكنية بين اللاعبين في حالة الفوز والخسارة وبقاء اللاعبين لساعات متأخرة قبل يوم المباراة الفاصلة وغيرها من مسوغات واستعان حسن بملاحظات الكابتن رعد حمودي الذي عبر لنا عن تأييده لما رواه احد نجوم اول مشاركة عراقية في بطولات الخليج وذاد الحارس الامين عن مرماه في العديد

منها.

وبين ثعلب الكرة العراقية انه شارك في 3 دورات من هذه البطولة بدءا من الدوحة في العام 1976 وحل منتخبنا ثانيا بعد الكويت ثم في بغداد في العام 1979 ونال اسود الرافدين لقبها وفي الامارات في العام 1982 تواجد للمرة الثالثة لكن نتائجنا قد شطبت اثر انسحاب وفدنا من المنافسة رغم تصدره .

الصحف القطرية تتابع باهتمام احتضان العراق لخليجي 25

استأثر قرار الاتحاد الخليجي بكرة القدم قبول الملف العراقي الخاص باستضافة خليجي 25 في البصرة في العام 2021 باهتمام الاعلام القطري الذي نشر تفاصيل الحدث في صحفه اليومية وبرامجه في القنوات الرياضية والفضائية وافرد له مساحة متميزة من التغطية واجراء الحوارات مع اهل الشأن وعدد من الاعلاميين بينهم موفدو اتحاد الصحافة

الرياضية .

إجراءات أمنية مشددة تطبيقا

لمعايير الفيفا

طبقت اللجنة المنظمة لخليجي 24 معايير الفيفا في العديد من الجوانب الامنية والتنظيمية والفنية والاعلامية وغيرها لتجريب استعداداتها لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر بعد ثلاثة اعوام وشهدت ابواب الدخول تنفيذا دقيقا لهذه الاجراءات وعمل تفتيش متعدد للزوار والجماهير ووسائل الاعلام في حين تمت الاستعانة بتقنيات متقدمة بمراقبة الملاعب واماكن المراكز الاعلامية والمواقع المطلة على الصروح الرياضية وحلقت طائرات بدون طيار في سماء البطولة لانجاح هذا الحدث ومراقبته .

مباراتا اليوم

يلتقي اليوم منتخبا الكويت متصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط سلطنة عمان بنقطة واحدة في مباراة مهمة في الساعة الخامسة والنصف مساء وستحدد ابرز المتأهلين للدور الثاني في حين يقابل البحرين نظيره السعودي في الساعة الثامنة مساء

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