عدنان الصباح - دفاتر قديمة ... حديثة (2)

2019/11/30 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح لم تعتبر القيادة الفلسطينية الانتداب البريطاني عدوا حقيقيا للشعب الفلسطيني بل ظلت تعتبره وسيطا بينها وبين الحركة الصهيونية متناسية ان اصل الكارثة هو الاستعمار البريطاني وما وعد بلفور والاصرار المتواصل على تنفيذه الا الصورة الابهى لتلك المأساة التي وللأسف الشديد لم تلتفت اليها القيادة الفلسطينية آنذاك او تجاهلتها عامدة وفي كلتا الحالتين كانت النتيجة الكارثية التي وصلنا اليها والامثلة على ذلك كثير و......

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