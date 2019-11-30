2019/11/30 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختلاط الدموع والدماء بمدن جنوب العراق لرفع السيستاني الغطاء عن عبدالمهدي الناصرية – الزمان قتل عشرون متظاهرا الجمعة بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، على ما أفاد أطباء.
وطالبت عشائر الناصرية وعموم ذي قار بمحاكمة قيادات عسكرية ارتكبت المجزرة وجرت أعمال العنف فيما […]
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وطالبت عشائر الناصرية وعموم ذي قار بمحاكمة قيادات عسكرية ارتكبت المجزرة وجرت أعمال العنف فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية تشهد المجزرة والعشائر تطالب بمحاكمة قيادات عسكرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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