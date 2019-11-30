الناصرية‭ ‬تشهد‭ ‬المجزرة‭ ‬والعشائر‭ ‬تطالب بمحاكمة‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية

2019/11/30 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلاط‭ ‬الدموع‭ ‬والدماء‭ ‬بمدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬لرفع‭ ‬السيستاني‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬عبدالمهدي الناصرية‭ – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬عشرون‭ ‬متظاهرا‭ ‬الجمعة‭ ‬بالرصاص‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬بجنوب‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬المحتجين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أطباء‭.‬وطالبت‭ ‬عشائر‭ ‬الناصرية‭ ‬وعموم‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬بمحاكمة‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية‭ ‬ارتكبت‭ ‬المجزرة وجرت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬فيما‭ […]

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