من الناصرية الخبر اليقين

2019/11/30 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬يبدو‭ ‬انّ‭ ‬نظرية‭ ‬القمع‭ ‬الأمني‭ ‬لاتزال‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬إعدام‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬فيرتدع‭ ‬المليون‭ ‬ثم‭ ‬يفرون‭ ‬ويتركون‭ ‬الاهداف‭ ‬التي‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬بوجه‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬عنوان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وألحق‭ ‬العار‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬المبجّل‭ ‬لبلد‭ ‬التضحيات‭ ‬والعطاء‭ ‬والتسامح‭ ‬والخيرات‭ ‬والقلب‭ ‬الواحد‭ .‬ ‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ […]

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