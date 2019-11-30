فوز العراق على الامارات في خليجي 24

2019/11/30 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان اقترب‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬لاشيء‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭.‬و‭ ‬بدأ‭ ‬العراق‭ ‬التسجيل‭ ‬مبكرا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الزهرة‭ ‬كرة‭ ‬سحرية‭ ‬الى‭ ‬علاء‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬وضعها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭. ‬ وبعدها‭ ‬استقر‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ […]

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