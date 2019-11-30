تواصل الاحتجاجات في العراق بالرغم من استقالة عبد المهدي ومقتل 21 شخصا على الأقل

2019/11/30 | 01:24 - المصدر: فرانس 24

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تواصلت الاحتجاجات في العراق الجمعة في عدة مدن عراقية وتواصلت معها دوامة العنف التي تغرق فيها البلاد منذ اندلاع المظاهرات في هذا البلد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.



ولم يفلح إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمة الاستقالة في تهدئة الأوضاع، فسقط 21 قتيلا على الأقل الجمعة في بغداد والنجف والناصرية.

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