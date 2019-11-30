مسعود: المنافسة على لقب خليجي 24 طموحنا

2019/11/30 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أشاد، عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الجمعة، بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو منتخب بلاده أمام الإمارات.

وقال مسعود،

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