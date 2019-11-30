2019/11/30 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - رياضة
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أشاد، عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الجمعة، بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو منتخب بلاده أمام الإمارات.
وقال مسعود،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود: المنافسة على لقب خليجي 24 طموحنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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