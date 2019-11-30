مندسين يحرقون كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد وسط العاصمة

2019/11/30 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغدد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، ان "متظاهرين مخربين قاموا بأحراق كرفان تابعة لغرفة تجارة بغداد وسط العاصمة".

واوضح المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "نيران

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