2019/11/30 | 01:25 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون والسيستانى يسقطون حكومة بغداد..عادل عبد المهدى يؤكد اعتزامه تقديم استقالته من رئاسة الوزراء.. مجلس القضاء الأعلى يشكل لجنة تحقيق فى مقتل ال... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 01:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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