اصابة مدير اسايش كولاجو بنيران قناص بين السليمانية وديالى

2019/11/30 | 01:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة مدير اسايش كولاجو بنيران قناص بين محافظتي السليمانية وديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مدير اسايش منطقة كولاجو بأطراف قضاء كلار بين محافظتي السليمانية وديالى اصيب بنيران قناص اعقبها سقوط قذائف هاون هناك".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".

وكان مصدر محلي افاد في وقت سابق بإصابة 3 عناصر من قوات الاسايش الكردية بسقوط 9 قذائف هاون بمنطقة كولاجو جنوب السليمانية.

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