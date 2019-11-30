المركزي اللبناني يعلن عن تدابير مؤقتة في ظل الازمة الحالية

2019/11/30 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

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كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية، امس الجمعة، إن "مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين".

وقرأ سليم

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