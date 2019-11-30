جونسون: سنخرج من الاتحاد الاوروبي بحلول 31 يناير

2019/11/30 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، امس الجمعة، أن "بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير.

وقال جونسون لمحطة (إل.بي.سي)

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