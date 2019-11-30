هجوم مسلح من برج لندان يستهدف المارة

2019/11/30 | 02:27 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الشرطة البريطانية، امس الجمعة، أنها "تتعامل مع حادث إطلاق نار في برج لندن".

وذكرت الشرطة البريطانية، على موقعها الرسمي، انها "نتعامل مع

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