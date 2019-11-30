الحشد لم يتدخل لحماية المتظاهرين ولم يتصد لأعمال العنف

2019/11/30 | 03:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية أمنية ميدانية داخل المدن العراقية....

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