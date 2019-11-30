جهاد عقل - اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: عنف ضد ثُلث نساء العالم!

2019/11/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل حراك شعبي عالميمنذ يوم الاثنين الـ 25 من تشرين الثاني الحالي، انطلقت الفعاليات والمظاهرات الحاشدة والندوات والتقارير الصحفية في مختلف دول العالم تحت عنوان "لون العالم برتقاليًا: جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب"، هذا العنوان المركزي للحملة العالمية للعام الحالي، وهناك عدد من النشاطات ترفع فيها شعارات تتلائم والقضايا المحلية إضافة لهذا الشعار المركزي، ففي فلسطين تقرر رفع شعار إضافي وهو "......

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