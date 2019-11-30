ماهر الشريف - إميل توما والحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية 1944-1947 (3-3)

2019/11/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف ضرورة الانفتاح على الاتحاد السوفياتي والتصدي لحملات الهجوم عليهلقد أكد إميل توما أن النجاح في تحرير قضية فلسطين من قبضة الاستعمار يتطلب انفتاح الحركة الوطنية العربية في فلسطين على الاتحاد السوفياتي وتعاونها معه على المسرح الدولي، معتبراً أن وجود الاتحاد السوفياتي هو "من أهم العوامل الرئيسية الجديدة التي لم تكن في الحرب الماضية"، وأن ما يقوم به وفده من نشاط في هيئة في الأمم المتحدة "في......

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