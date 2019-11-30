الحزب الشيوعي اليوناني - بيان في اليوم اﻷممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

2019/11/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني بمناسبة اليوم اﻷ-;-ممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن دعمه الكامل لنضال الفلسطينيين العادل و المستمر لأكثر من 70 عاماً.إن نضال شعب فلسطين الطويل اﻷ-;-مد والبطولي يُلهم الصراع الشعبي العادل في كل العالم على الرغم من واقع ميزان القوى السلبي.إن دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التاريخي و الممنهج لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، يُسهم في ت......

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