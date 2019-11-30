الحزن يسود أجواء ذي قار والنجف ودعوات للعصيان المدني الموحد

2019/11/30 | 08:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تخيم أجواء الحزن على محافظتيّ ذي قار والنجف، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، حداداً على أرواح شهداء التظاهرات الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية يوميّ أمس وأمس الأول، فيما أطلق ناشطون دعوة للعصيان المدني في جميع المحافظات يوم غد الأحد.

وبحسب شهود عيان في ذي قار والنجف تحدثوا لـ"الغد برس"، فإن أجواء الحزن ما زالت تسود أجواء المحافظتين على الرغم من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تقديمه "كتاباً رسمياً بالاستقالة إلى مجلس النواب"، وهو المطلب الأساسي للمتظاهرين، إلا أن ذلك لم يبدد مشاعر الحزن والغضب من نفوس أهالي المحافظتين.

وكانت الحكومتين المحليتين في ذي قار والنجف، قد أعلنتا أمس الجمعة، الحداد العام لثلاثة أيام بعد استشهاد العشرات من المتظاهرين وإصابة المئات في المحافظتين يوميّ الخميس والجمعة.

وعلى صعيد متصل، أطلق عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للعصيان المدني يوم غد الأحد في جميع المحافظات التي تشهد احتجاجات منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

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