احداث النجف وتيار الحكمة يستغرب خلط الاوراق

2019/11/30 | 08:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى تيار الحكمة الوطني في العراق، استغرابه من محاولة البعض في زجه بأحداث مدينة النجف....

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