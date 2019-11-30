2019/11/30 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التموين المصرية إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).