2019/11/30 | 09:00 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة التموين المصرية إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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