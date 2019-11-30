اليمن.. وقفات حاشدة بمديريات الحديدة احتجاجا على خروقات العدوان

2019/11/30 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية أمس بعد صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية حاشده نتيجة استمرار العدوان في قصف عدد من مديريات المحافظة بأكثر من

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