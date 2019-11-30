أردوغان يطرد اللاجئين السوريين

2019/11/30 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة حرييت التركية أن بلدية حي أسنيورت في إسطنبول أرسلت قافلة تضم 90 لاجئا إلى بلادهم، مؤكدة أن حافلات البلدية نقلتهم إلى المعابر الحدودية

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