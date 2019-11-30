الجليد يجتاح أريزونا الاميركية

2019/11/30 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بنحو ألف شخص دون تدفئة أو كهرباء في بلدة صغيرة بولاية أريزونا، الجمعة، خلال عاصفة شتوية شديدة هددت بإلغاء سفر الملايين مع تحركها شرقا بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر.

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