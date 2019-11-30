غارات جوية على غزة

2019/11/30 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيش الكياني الصهيوني، اليوم السبت، أنه شن غارات جوية على موقع تابع لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

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