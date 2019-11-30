ريتا عودة - حِينَ دَمًا نَدَمًا بَكَى العِرَاقُ

2019/11/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة حِينَ دمًا،نَدَمًا،بَكَى العِرَاقُ،لَمَعَ البَرْقُ...انْتَفَضَ الرَّعْدُ...فَنَهَضَتْ مِنْ سُبَاتِهَا الضَّمَائِرُلتَفْرُطَ عَنَاقِيدَ القَهْرِوَتَسْحَقَهُ..لتُحَرِّرَ أعْنَاقَالعِبَادِمِنْ قَبْضَةِ الجَلاَّدِ.حينَ دَمًانَدَمًا،بَكَى العِرَاقُ،خَرَجَتْمن عرينها الأسودُلتَطْرُدَ القُرُودَ،تلكَ التي عَاثَتْ فِي ......

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