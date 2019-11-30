منذر خدام - الحلقة السادسة والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/11/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام 4-مسار جنيف التفاوضي والقرار 2254.بعد أن أقر مجلس الأمن القرار 2254 بإجماع اعضائه صار القرار المذكور هو المرجعية التفاوضية الفعلية الوحيدة على مسار جنيف.لقد تغيرت كثيرا موازين القوى في الميدان السوري التي كانت تعكسها القرارات الدولية السابقة، لصالح النظام وحلفائه، ولذلك كان من الطبيعي أن تتغير المواقف الدولية من الحل السياسي التفاوضي، ومن مرجعياته القانونية الدولية، غير أن أغلب قوى المعارضة......

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