عباس علي العلي - الخطوة التالية ح2

2019/11/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في مواجهة الأستحقاقات الوطنية طبقا للمقدمة الأولى والثانية تتمثل في رؤية الثورة وخطتها أن تشمل في تنفيذها على مرحلتين متعاقبتين، وحتى لا ندخل الدولة ونظامها الوظيفي بما يعرف بالفراغ الدستوري في ميدان السلطة التنفيذية فلابد من:.• طبقا للمراسم الدستورية أن يبادر فورا رئيس الجمهورية بالموافقة السريعة على أستقالة عادل عبد المهدي ويعلن شغور منصب رئيس مجلس الوزراء، وليس تكليفه بالاستمرار في حكومة تص......

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