اشتباكات دامية تودي بحياة ضابط أمن واثنين من مساعديه في كفري

2019/11/30 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أحدث هجوم يشنه داعش في المناطق الواقعة في شمال شرق ديالى – صورة لكوردستان 24

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