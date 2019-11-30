فتاة اغتصبها داعشي تقول له

2019/11/30 | 09:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يكسر القلوب وبعد 5 سنوات، وقفت فتاة إيزيدية عراقية تدعى أشواق حجي، أمام مغتصبها الداعشي المعتقل في السجون العراقية، بعد أن تبادلا الأدوار، فق...

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