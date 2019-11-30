2019/11/30 | 09:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نفى السياسي المستقل عزت الشابندر ،الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه إلى منصب رئاسة الوزراء.وقال الشابندر في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” ، تابعتها وكالة /SNG/،انه “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي و بعضالصفحات التي تنتحل اسمي نبأ ترشيحي الى منصب رئاسة الوزراء بعد حكومة السيد عادل عبد المهدي ، في الوقت الذي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر ينفي ترشيحه إلى منصب رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر ينفي ترشيحه إلى منصب رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).