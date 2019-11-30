قاضٍ يكشف الأسباب الأساسية لمنع كبار المسؤولين من السفر من بينهم “عبد المهدي”

2019/11/30 | 09:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف القاضي عبد المجيد الدراجي ،الجمعة، عن الركن الأساسي الذي يقضي بمنع رئيس الوزراء المستقيل والوزراء وكبار المسؤولين الحالين والسابقين من السفر.وقال الدراجي في تصريح صحفي، انه “بدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بطرح موضوع في غاية الأهمية وهو ربما موضوع الساعة الاوهو منع رئيس الوزراء المستقيل والوزراء وكبار المسؤولين ...

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