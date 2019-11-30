رغم استقالة رئيس الحكومة العراقية.. مزيد من القتلى في الناصرية

2019/11/30 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يوقف إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه الاستقالة، دوامة العنف الذي استمر في مناطق الجنوب الزراعية والقبلية، حيث تهدد الفوضى المنطقة منذ أن ظهر مسلحون قبليون لحماية متظاهري الناصرية من جهة، ومسلحون مدنيون أطلقوا النار على محتجين في النجف.وقتل الجمعة ما لا يقل عن 20 متظاهرا في الناصرية التي تشهد صدامات دموية منذ الخميس، بحسب مصادر الحرة، كما قتل آخر بيد مسلحين مدنيين أمام مقر حزب في النجف، بحسب شهود وأطباء.وكان جنوب العراق اشتعل، الخميس، بعد عملية قمع نفذها قادة عسكريون أرسلتهم سلطات بغداد بعيد حرق القنصلية الإيرانية في النجف وسط هتاف المحتجين "إيران برا".وتمت إقالة كبير الضباط الذين أوفدتهم بغداد الخميس إلى الناصرية وذلك بعد مقتل 28 متظاهرا في بضع ساعات برصاص حي أطلقته قوات الأمن.ونددت الأمم المتحدة بذلك قائلة إن "العدد المتنامي للقتلى والجرحى أمر لا يطاق".وأشاع إعلان عبد المهدي عزمه الاستقالة أجواء بهجة في ساحة التحرير مركز حركة الاحتجاج.



وتخلى الشبان عن الحجارة التي يدافعون بها عن انفسهم لينخرطوا في الرقص فرحا بالخبر.وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "هذا أول نصر لنا، وستكون هناك انتصارات أخرى على الآخرين" من السياسيين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير أكفاء ويعملون لحساب القوى النافذة في العراق وأولها إيران.وأضاف، وسط هتافات وأبواق عربات "التوك توك" الثلاثية العجلات التي باتت رمز الاحتجاجات في بغداد، "إنه إنتصار كذلك للشهداء الذين سقطوا" خلال الاحتجاجات.وقال المتظاهر علي حسين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، جنوب بغداد، إن "هذه خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، وبعد أيام دموية خصوصا هنا في الناصرية".وفي مدينة الديوانية، جنوب البلاد، حيث أقيم تشييع رمزي تكريماً لـ46 متظاهراً قتلوا الخميس بالرصاص في مدن متفرقة من البلاد، أعرب متظاهر عن سعادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "مشكلتنا ليست رئيس الوزراء (فقط)، نريد أن ترحل جميع الأحزاب"، في إشارة إلى فشل السياسيين في إدارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات والفساد وارتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط.خمس العراقيين يقبعون تحت خط الفقر، وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تجديدها في وقت تبخر في 16 سنة ضعفا الناتج الإجمالي في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين.ورحبت جهات بينها كتل سياسية بالدعوة التي كان أطلقها المرجع الشيعي، وقال تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي "ندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا (السبت) لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة".وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أكد مرارا أن عدم استقالة الحكومة سيكون "بداية النهاية بالنسبة للعراق".



كما أعرب تحالف "الفتح" الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي المدعومة أغلبها من إيران، ويعتبر ثاني أكبر الكتل البرلمانية، عن موقفه المؤيد لتوجيهات المرجعية الشيعية.



وقال قيس الخزعلي، أحد أبرز قادة فصائل الحشد الشعبي في تغريدة "أمري لأمركُم مُتبع"، في إشارة للمرجعية الشيعية.ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الأحد، في وقت لم يشهد العراق منذ إطاحة الرئيس صدام حسين في 2003، رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته.ورغم قمع التظاهرات، يواصل المحتجون التمسك بمطالبهم بـ"إسقاط النظام" السياسي، وخصوصا مع النفوذ المتنامي لإيران سواء في صفوف الطبقة السياسية أو على الصعيد الاقتصادي.وأدى العصيان المدني والاحتجاجات إلى إغلاق مؤسسات حكومية ومدارس ومقار مختلفة في عدد كبير من المدن وخصوصا في جنوب العراق، ويحاول المتظاهرون، بلا جدوى حتى الآن، الوصول إلى حقول النفط التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي وتشكل 90 في المئة من موازنة العراق المثقل بالديون.

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