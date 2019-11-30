"أسمن" رجل في العالم.. "يفعلها أخيرا" ويمشي مجددا

2019/11/30 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خسر خوان بيدرو فرانكو، 330 كيلوغراما في 3 سنوات، الأمر الذي سمح لها بالوقوف على قدميه والمشي مجددا، وذلك بعد قرابة عقد من الزمن، قضاه في الفراش بسبب وزنه الهائل.

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