جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

2019/11/30 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتواصل المتعة والاثارة في أحداث الدوري الإسباني في هذه الجولة الخامسة عشر من مباريات الليجا لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة و يشاركه في الصدارة عملاق الكرة الإسبانية الآخر، ريال مدريد الملكي.

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