الميزان التجاري التركي.. عجز كبير وتراجع في الصادرات

2019/11/30 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الاحصاء التركي، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

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