الشابندر يكشف حقيقة ترشيحه بديلاً لعبد المهدي

2019/11/30 | 09:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم السبت، ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، بعد عزم عادل عبد المهدي تقديم استقالته لمجلس النواب.

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر تابعته "الغد برس"، "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي و بعض الصفحات التي تنتحل اسمي نبأ ترشيحي الى منصب رئاسة الوزراء بعد حكومة السيد عادل عبد المهدي".

واضاف انه "في الوقت الذي انفي ذلك نفيا قاطعا اؤكد بان استقالة عبد المهدي سوف لن تنهي الازمة بل ستطيل امدها بعد ان اعادت الكرة الى ملعب الفاسدين".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن يوم الجمعة، عزمه تقديم كتاب استقالته لمجلس النواب.

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