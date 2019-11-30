“بالفديو”.. حارس مرمى المنتخب يوجه رسالة خاصة الى ابنة الناصرية: الانبار كلها معك

2019/11/30 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه حارس المنتخب الوطني العراقي محمد حميد، رسالة خاصة الى المرأة العراقية التي ناشدت اهالي الانبار والرمادي بالتدخل ومساندة الناصرية في تظاهراتها.واهدى حميد الفوز الذي حققه المنتخب ضد الامارات للمرأة، ووعدها بالمزيد من النتائح.

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