الرافدين: صرف سلف لنحو 1199 متقاعدا

2019/11/30 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف سلف لنحو 1199 متقاعدا عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

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