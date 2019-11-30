استمرار غلق جسور الزيتون والنصر والحضارات في ذي قار

2019/11/30 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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استمرار اغلاق جسور الزيتون والنصر والحضارات في ذي قار

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية او نشاط ضد المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن.

وقالت الهيأة في بيان، إنه "لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، باصابة عنصرين من قوات الاسايش، بانفجار عبوة ناسفة على الحدود بين ديالى والسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية أمنية في منطقة كلاجو قرب ك

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخ كاتيوشا سقط بمحيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر".

وكان مصدر امني من داخل العا

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