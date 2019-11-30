الشابندر يعلق على استقالة عبد المهدي وترشيحه للمنصب

2019/11/30 | 09:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس النواب السابق عزت الشابندر، يوم السبت، ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، بعد عزم عادل عبد المهدي تقديم استقالته لمجلس النواب....

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